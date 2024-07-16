MHP'den Özgür Özel'e 'özel harekat' yanıtı: FETÖ artıklarının suflelerini tekrarlıyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öpmesine tepki gösteren Özgür Özel'e yanıt verdi. Özel'in "FETÖ artıklarının suflelerini tekrarladığını" iddia eden Büyükataman, "Her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur" dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesini eleştiren CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı.

Büyükataman, Özel'in, Devlet Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını öne sürdü.

Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşma için "FETÖ artıklarının suflelerini meclis kürsüsünde tekrarlayan" ifadelerini kullanan Büyükataman, "Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır" dedi.

Büyükataman'ın açıklamaları şöyle:

"Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve Kahraman Özel Hareket Polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin; “devlet seri katil” diyenlere sahip çıkanlardan, “PKK sizi tükürüğü ile boğar” diyenlere kol kanat gerenlerden, “Kimyasal Silah Kullandı” diyerek şanlı Türk askerine iftira atanlardan, Terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur!

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından; FETÖ’cü ucubelerin, PKK’lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP’nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel Hareket Polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP’ye “yakışan” bir tavırdır!"

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da, darbe girişiminde bombalanan ve 51 polisin yaşamını yitirdiği Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etmiş, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz Bahçeli'nin elini öpmüştü.

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel ise "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Devletin memuru, memur gibi davranacak. El etek öpmesini kabul etmiyoruz" demişti.