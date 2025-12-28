MHP'den SDG mesajı: Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkı kötektir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SDG'nin henüz yola getirilemediğini, güney sınırlarındaki güvenlik tehdidinin devam ettiği" belirten Semih Yalçın, "önce diplomasi yolundan gidileceğini, nasihate başvurulacağını" ifade etti.

"Lakin nush ile uslanmayan takdir değil, tekdir edilecektir. Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir" diyen Yalçın, "Türkiye, yola gelmeyenlerin hakkından gelecek irade ve kudrete maliktir. Türkiye, PKK'nın Suriye kolunu da, DEAŞ ve FETÖ gibi bütün öteki terör unsurlarını da sonsuza kadar bertaraf edecek güçtedir. Türkiye, varlığına yönelik bütün tehditleri ortadan kaldıracak, bütün tehlikeleri yok edecek dirayettedir. Nasihatten, diplomasiden anlamayanların akıbeti elbette yok olmaktır. Burada Türk milleti adına asıl dirayeti göstermesi gereken merci, siyasi iradedir. Siyasi irade zaten gereğini eksiksiz yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yalçın, şunları söyledi: "Siyasi iradeye, bütün meşru siyasi parti ve hukuki oluşumlar destek vermek zorundadır. Zira Terörsüz Türkiye, milli bir meseledir. Siyasi iradenin Terörsüz Türkiye hamlesinin, öncelikle Türk milliyetçileri tarafından desteklenmesi gereklidir. Türk milliyetçilerinin mızıklanma ve çeşitli bahanelere sığınma lüksü yoktur. Türk milliyetçisi olduğunu iddia edip sonra da yıkım ekibine dahil olmaksa ihanetle eşdeğerdir. Asıl ihanet, öldük, bittik, yıkıldık palavralarıyla milletimizi ümitsizliğe sevk etmektir. Asıl ihanet, tabansızca halka korku ve nevmidi aşılamaktır. Felaket tellallığıdır. Hakiki ihanet, toplumsal barışa, terörü bitirme çabalarına karşı çıkmaktır. Gerçek ihanet, dışarıda daha güçlü olmak için iç barışı temin etme çabalarını kösteklemektir."