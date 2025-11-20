MHP'den Selahattin Demirtaş mesajı: "Tahliyeden başka bir seçenek yoktur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, isim vermede eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AİHM,ihlal kararlarının hangi seçenek benimsenerek yerine getirileceği konusunda devletlerin takdir yetkisine müdahale etmediği, ancak seçenek yoksa ihlalin giderilmesi için alınması gereken tedbiri doğrudan gösterdiği bilinen bir husustur" dedi.

Feti Yıldız, "Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise, ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yıldız, şunları söyledi: "Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir. Adaletin hizmetinde 25 bin 459’ Hakim ve C.Savcısı bulunmaktadır. Hâkim ve C.Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir. Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur."

Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş… — Feti Yıldız (@YildizFeti) November 20, 2025

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı. Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Selahattin Demirtaş sorusuna, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" yanıtını vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "AİHM kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte beklemek gerekecek" açıklamasını yapmıştı.