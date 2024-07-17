MHP'den Tuğrul Türkeş'e 'Osman Kavala' tepkisi: "Zırvalamış"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gezi tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini bildiren Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'e tepki göstererek, "Büsbütün zırvalamış. Bu densiz sözün neresini düzeltmeye kalksanız, elinizde kalır. İnsan babasının davasından, manevi ve fikrî mirasından zerre kadar nasiplenmez mi?" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gezi tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıklayan Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'e yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yalçın, "Yıldırım Tuğrul Bey’in saçma sapan açıklamaları taşıdığı soyadına biteviye zarar veriyor. Onun siyasetteki yakışıksız duruşu; doğruları eğriltip fikirleri sığlaştırmak ve dava kavramını ilkesizleştirmek üzerine kurulu" dedi.

Yalçın, şöyle devam etti: "Tuğrul Efendi şimdi de Gezi Davası’nda tutuklanan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söylemiş. Üstelik "İşte gerçek millîlik, yurtseverlik bu… Bana öğretilen milliyetçilik bu." diyerek büsbütün zırvalamış. Bu densiz sözün neresini düzeltmeye kalksanız, elinizde kalır. İnsan babasının davasından, manevi ve fikrî mirasından zerre kadar nasiplenmez mi?"

"SOYADINI LEKELER"

Semih Yalçın, açıklamalarında şunları söyledi:

"Türklüğe düşman çevrelerin aleti, taşeronu ve Türk milliyetçiliği davasının sicilli muarızlarından, Gezi Parkı Olayları sırasında devlete başkaldıran bölücülerle birlikte hareket ederek hüküm giymiş olan azılı bir suçluyu ziyaret etmek; merhum Başbuğumuzun kemiklerini sızlatmakla kalmaz; onun soyadını da, siyasi mirasını da lekeler.

Kavala’yı ziyaret milliyetçilik değildir. Bilakis zillettir; milliyetsizlik, ilkesizlik ve karaktersizliktir. Bölücü ve Marksist eylemlere, Türk düşmanlığına doğrudan destek çıkmaktır. Tuğrul Türkeş’i; Türklük düşmanlarını sevindirecek ve Kavala açısından 'Senin eylemlerini onaylıyorum' anlamına gelecek teşebbüsünden vazgeçmeye davet ediyoruz."