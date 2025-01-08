MHP'den Ümit Özdağ'a yanıt: İstihbarat aparatı, ümitsiz vaka
Devlet Bahçeli için "Türk devletine ve Türk milletine karşı suç işlemektedir" diyen Ümit Özdağ'a yanıt veren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kendisinin Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu vizyonu idrak edebilecek kapasitede olmadığını zaten biliyorduk" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Devlet Bahçeli, Türk devletine ve Türk milletine karşı suç işlemektedir; 'terörsüz Türkiye' diyerek Türkiye'yi bir terör örgütünün önünde diz çöktürmeye çalışmaktadır" sözlerine yanıt verdi.
Özdağ'ın 'haddini aştığını' belirten Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin olduğu yerde ihanet ve teslimiyet söz konusu olamaz" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükatamani Özdağ'a 'istihbarat aparatı' ve 'ümitsiz vaka' sözleriyle yüklendi.
"Kendisinin Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu vizyonu idrak edebilecek kapasitede olmadığını zaten biliyorduk" diyen Büyükataman'ın paylaşımı şöyle:
İstihbarat aparatı Özdağ “dişi karakterli cümleler kurmuyoruz net konuşuyoruz” diyerek Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan ifadelerle saldırmış, ruh halinin geldiği sakıncalı durumu ortaya koymuştur.— İsmet Büyükataman (@buyukataman) January 8, 2025
Özdağ şunu iyi bilmelidir, hiç kimse Türk devletine diz çöktüremez, Genel…