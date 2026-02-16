MHP'den "üniter devlet" açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada Komisyon'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu olmadığını vurguladı.

"Türkiye'nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü ve laik Cumhuriyet ilkeleri"nin üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerler olduğunu kaydeden Yıldız, ortak metnin "terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan" hazırlandığını söyledi.

Yıldız'ın açıklaması şöyle:

"Milli Dayanışma,Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu üzerinde yapılan spekülasyonlara karşı şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak gereği duyulmuştur. Komisyonun, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur. Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir. Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır."