MHP'den üniversite kontenjanları hakkında açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, eczacılık fakültesi kontenjanlarının ülke ihtiyacına göre belirlenmesi önerilerinin YÖK kararıyla hayata geçirilmesini 'memnuniyetle' karşıladıklarını ifade etti.

MHP tarafından düzenlenen "Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi paylaşıldı.

Yurdakul, bildirgeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından resmen uygulamaya alınan üniversite kontenjanları çalışmasına değinildi.

"İSTİHDAM KRİZİNE YOL AÇIYOR"

Çalıştay sonrasında kamuoyuna açıklanan raporda, "ihtiyaç fazlası açılan eczacılık fakültelerinin mezun istihdam dengesini bozduğuna ve sektörde ciddi bir istihdam krizine yol açtığına ilişkin tespitin paylaşıldığını" aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:

"Dikkat çektiğimiz bu husus, bugün devletimizin ilgili kurumları nezdinde karşılık bulmuştur. 8 Kasım 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz çalıştay sonuç raporunda, sağlıkta ve eczacılık alanında MHP olarak paylaştığımız 'Planlı Eğitim Stratejisi' ve 'İstihdam Odaklı Yaklaşım' çerçevesinde bir çözüm planı olarak sunduğumuz eczacılık fakültesi kontenjanlarının ülke ihtiyacına göre belirlenmesi önerimizin YÖK kararıyla hayata geçirilmiş olmasını ülkemiz adına hayırlı bir adım olarak değerlendiriyoruz.

"AZALTILMASINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, 'Yükseköğretim kontenjanlarının veriye dayalı bir planlama süreciyle yeniden düzenlendiği, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda bazı programlarda kontenjanların düşürüldüğü ve toplam kontenjanın yüzde 23 oranında azaltılarak mezun istihdam dengesinin ve eğitim kalitesinin öncelendiği' yönündeki ifadelerini ve eczacılık fakültelerinde kontenjanların yüzde 24 oranında azaltılmasını takdirle karşılıyoruz."

Yurdakul, atılan adımla ilgili "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve vizyonunda, sağlıkta milli bağımsızlığı güçlendirecek politikaları takip etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Açklamaya göre, çalıştaya aralarında rektör yardımcıları, dekanlar, başhekimler, akademisyenler, sağlık çalışanları, eczacılar, ekonomistler, bürokratlar, sosyal güvenlik uzmanları ve sendika temsilcilerinin de bulunduğu 160 uzman katıldı.