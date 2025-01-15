MHP'den 'yeni süreç' açıklaması: Hedefe ulaşmaya ramak kaldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'yeni süreç' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri'de bir otelde düzenlenen MHP'nin Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Malatya ve Elazığ illerini kapsayan "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılan Sadir Durmaz, "Hamdolsun son yıllarda Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle insanlık düşmanı teröristler, yurt içinde bitme noktasına geldi. Başarılı sınır ötesi operasyonlarla da bataklıkların çoğu kurutuldu. Beli kırılan terör örgütünü tarihe gömmeye ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya ramak kaldı" dedi.

"Bu anlamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır" diyen Durmaz, şunları söyledi:

"Yaşanan gelişmeler kapsamında söylemek istediğimiz şudur; terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir. Terörle mücadele askeri ve hukuki alanda sürmektedir ve son terörist yok edilinceye kadar da devam edecektir. Uzatılan el, atılan adım tabiri caizse köprüden önceki son çıkıştır. Bilge liderimiz, bin yıllık kardeşliğin korunması adına Türk milletinin en büyük şansıdır ve tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmektedir. Terör örgütünün, silah bırakıp teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını lağvetmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir."

"TARİHİ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçilik anlayışını, liderimizin milliyetçiliğini tartışmak sorgulamak, söz konusu mankurtların haddi değildir" ifadesini kullanan Durmaz, şunları söyledi: