MHP, ‘duruşmalar yayınlansın’ önergesine neden hayır dedi: “Bu iddianame ile nasıl evet diyelim?”

İBB davasının TRT’de yayımlanmasına ilişkin Kanun Teklifi geçen günlerde AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bahçeli’nin verdiği desteğe rağmen MHP’nin ret oyu vermesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Gazeteci Çağlar Tekin’e konuşan MHP’liler neden “hayır” dediklerini açıkladı.

"CHP SUSACAK DEDİLER, İDDİANAME BOŞ ÇIKTI"

Tekin sosyal medyadan MHP’den iki kaynağına Bahçeli’nin "İmamoğlu davası TRT'den yayınlansın" çıkışına Meclis'te neden uymadıklarını sordu. İki kaynak da Bahçeli'ye iddianamenin çıkışı ile delillerin netleşeceği ve duruşmaların yayımlanmasının CHP'yi zayıflatacağının söylendiğini, ancak iddianamenin zayıf çıktığını söyledi. Tekin ayrıca “İmamoğlu'nun, yeni rejim oturana dek çıkışına izin verilmeyeceğini düşündüğümü söylediğimde ise konuşmaktan kaçındılar” dedi.

MHP'den bir hukukçu ile daha görüştüğünü belirten Tekin, “O daha öfkeliydi, ‘AKP, bize onlarca delil var, iddianame çıkınca CHP susacak dedi, ama iddianame diye bomboş metin çıkardılar, nasıl yayınlanmasını isteyelim’ dedi” ifadelerini kullandı.