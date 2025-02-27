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MHP: "Erbakan taziye aramasına dönüş yapmadı, görüşme talebimizi geri çektik"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Necmettin Erbakan’ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aradığını ancak geri dönüş alamadıklarını duyurdu.

Siyaset
  • 27.02.2025 17:56
  • Giriş: 27.02.2025 17:56
  • Güncelleme: 27.02.2025 17:59
MHP: "Erbakan taziye aramasına dönüş yapmadı, görüşme talebimizi geri çektik"
AA

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiğini açıkladı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan beyfendinin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyfendiye bir kez daha Cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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