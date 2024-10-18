MHP Esenler İlçe Başkanlığı, 'yenidoğan çetesi'nin çalıştığı özel hastaneyi ziyaret etmiş!

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' skandalına tepkiler sürüyor.

MHP Esenler İlçe Başkanlığı'nın, yenidoğan çetesi iddianamesinde ismi geçen Esenler Güney Hastanesi sahibini 2021 yılında ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu paylaşımda, "MHP Esenler İlçe Başkanlığı olarak Esenler Güney Hastanesi Sahibi Sayın Müzeyyen Yurtoğlu Hanımefendiyi ziyaret ettik" denildi.

MHP Esenler İlçe Başkanlığı, yenidoğan çetesi skandalı ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı ve fotoğrafı kaldırdı.

İDDİANAMEDEN

İddanamede Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün çalıştığı özel hastaneler arasında Esenler Güney Hastanesi de yer alıyor. Suç örgütünün, hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.

İddianamede diğer hastaneler şöyle sıralandı:

>> Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi,

>> Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi,

>> Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi,

>> Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,

>> Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi,

>> Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi,

>> Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi,

>> Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi,

>> Esenler Güney Hastanesi,

>> Silivri Kolan Hastanesi.