MHP, eski milletvekili Arzu Erdem'in partiden istifasını kabul etti
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in partiden istifasının kabul edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in partiden istifasının kabul edildiğini bildirdi.
Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in MHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir" ifadesini kullandı.