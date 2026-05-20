MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz duyurdu: Araban İlçe Belediye Başkanı Özdemir partisinden ihraç edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’in "parti ilke ve politikalarına aykırı tavır ve davranışları" nedeniyle belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı.

Güncel
  • 20.05.2026 18:18
  • Giriş: 20.05.2026 18:18
  • Güncelleme: 20.05.2026 18:22
Kaynak: ANKA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep’in Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir hakkında alınan kararı duyurdu.

Durmaz paylaşımında, "Gaziantep/Araban İlçe Belediye başkanımız Mehmet Özdemir; parti ilke ve politikalarımıza aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.

