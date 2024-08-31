MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi hayatını kaybetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemin Yıldız hayatını kaybetti. Yasemin Yıldız'ın cenazesi, 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti.
MHP'nin sosyal medya hesabından Yasemin Yıldız'a ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir" denildi.
Yasemin Yıldız'ın cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecek.