MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den istifa açıklaması

Güncel
  • 27.03.2026 22:25
  • Giriş: 27.03.2026 22:25
  • Güncelleme: 27.03.2026 22:36
Kaynak: Haber Merkezi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini açıkladı.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yönter, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

Ayrıntılar geliyor...

