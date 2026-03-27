MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini açıkladı.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yönter, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim. — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 27, 2026

YAZIP SİLDİ

Yönter'in istifa kararını duyurmadan önce yaptığı, ardından sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Yönter, kararını duyurmadan önce ismini vermediği birine hitaben "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak..." ifadelerini kullandığı, ardından bu paylaşımı sildiği görüldü.

YENİDEN PAYLAŞTI

İzzet Ulvi Yönter'in, paylaşımını sildikten sonra bu kez "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" dediği görüldü.

Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı… — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 27, 2026

"HEDEFTEKİ İSİM BAHÇELİ'NİN DANIŞMANI EYUP YILDIZ" İDDİASI

Gazeteci Ersin Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yönter'in istifa öncesi kullandığı sert ifadelerin adresinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyup Yıldız olduğunu kaydetti.

Eyup Yıldız, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında “Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz” ifadelerini kullanmıştı.