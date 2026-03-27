MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter görevinden istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararından hemen önce "MHP'ye sızan ajan" ve "dümenci alçak" ifadeleriyle paylaşıp sildiği mesajları dikkat çeken Yönter, "Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" dedi.

  • 27.03.2026 22:25
  • Giriş: 27.03.2026 22:25
  • Güncelleme: 27.03.2026 22:58
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini açıkladı.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yönter, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

YAZIP SİLDİ

Yönter'in istifa kararını duyurmadan önce yaptığı, ardından sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Yönter, kararını duyurmadan önce ismini vermediği birine hitaben "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak..." ifadelerini kullandığı, ardından bu paylaşımı sildiği görüldü.

YENİDEN PAYLAŞTI

İzzet Ulvi Yönter'in, paylaşımını sildikten sonra bu kez "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" dediği görüldü.

"HEDEFTEKİ İSİM BAHÇELİ'NİN DANIŞMANI EYUP YILDIZ" İDDİASI

Gazeteci Ersin Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yönter'in istifa öncesi kullandığı sert ifadelerin adresinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyup Yıldız olduğunu kaydetti.

Eyup Yıldız, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında “Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

