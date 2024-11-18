MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal: Zamanı geldiğinde herkes Bahçeli'yi anlayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı'nda konuştu.

Milliyetçilerin hiçbir zaman devlete yön veren düşünce sahipleri olmadığını öne süren Topsakal, MHP lideri Devlet Bahçeli sayesinde milliyetçilerin entelektüeller olarak belirleyici konuma getirildiğini iddia etti.

Bahçeli'yi anlamanın bir 'zaman ve mekan' işi olduğunu belirten Topsakal, "Türkiye'de basın yayın ve literatürle uğraşan her kesimde milliyetçi düşüncenin ağırlığı hissedildi. Devlet Bahçeli'yi anlamak zaman işidir, mekan işidir ve süreç işidir. Zamanı geldiğinde Devlet Bahçeli'yi herkes anlayacaktır" dedi.