MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Sedat Peker'e: Allah razı olsun

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'le ilgili mesaj paylaştı.

Peker, Özel Hareket Polisi Ömer Korkmaz'ın tedavisine 1 milyon 800 bin liralık yardımda bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter ise gelişmenin ardından sosyal medya platformu X'te (Twitter) "Allah razı olsun" mesajı paylaştı.

Yönter; sosyal medya hesabından "Peker, felç olup emekliye ayrılan özel harekat polisi Ömer Korkmaz’ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL’lik yardımda bulundu" haberini paylaştı ve "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" yorumunu yaptı.

Yönter'in mesajını, BAE'deki dijital tecriti süren Sedat Peker de yeniden paylaştı.

Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum… https://t.co/zLXvm8xMGO — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) February 16, 2025

PEKER'İN DANIŞMANINDAN YANIT

Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e yanıt verdi.

Olur Yönter'e verdiği yanıtta, "Amin" diye yazdı.