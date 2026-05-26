MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

BAHÇELİ YARIN ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunacak.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, yarın Devlet Bahçeli ile yapılan söyleşiyi yayımlayacak.

Söyleşide Bahçeli'nin, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile mahkeme tarafından CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunacağı belirtildi.

BAHÇELİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından açıklama yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Bahçeli, "Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir" demişti.