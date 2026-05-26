MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na telefon

Edinilen bilgiye göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkeme kararı sonrası CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Devlet Bahçeli, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak bayramını kutlamıştı. Bahçeli'nin MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinde söyleşisinin yayımlanacağı ve Özel ile Kılıçdaroğlu'na sesleneceği belirtildi.

BAHÇELİ MUTLAK BUTLAN KARARINA DAİR NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' kararının ardından açıklama yapmıştı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir" demişti.