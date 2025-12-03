Giriş / Abone Ol
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ortak MYK ve MDK toplantısına başkanlık etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ortak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantılarına başkanlık etti.

  • 03.12.2025 22:47
  • Giriş: 03.12.2025 22:47
  • Güncelleme: 03.12.2025 22:50
FOTOĞRAF: MHP

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantıları gerçekleştirildi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda toplantıların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin başkanlığında partimizin MYK ve MDK ortak toplantısı, ATO Congresium’da gerçekleştirildi" denildi.

