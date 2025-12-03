MHP Genel Başkanı Bahçeli, ortak MYK ve MDK toplantısına başkanlık etti
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ortak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantılarına başkanlık etti.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin başkanlığında partimizin MYK ve MDK ortak toplantısı, ATO Congresium’da gerçekleştirildi" denildi.