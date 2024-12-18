MHP Genel Başkanı Bahçeli, Polat ve Cesim ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle görüştü. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret fotoğraflarına yer verildi.

MHP'den konuyla ilgili kısa bir açıklama yayımlandı. Sosyal medyada paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar."

Bolat ile Cesim daha önce de Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ve Süleyman Şah Genel Komutanı Muhammet Cesim, Türkiye'ye gelerek organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmişti. Çakıcı paylaşımında, "ÖSO Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ve Süleyman Şah Genel Komutanı Muhammet Cesim ziyaretime geldiler. Tüm Dünyada ki Türkmenlerin haklı davalarında yanında durmak Türkiye ve Dünya Türklerinin asli görevidir. Rabbimin rahmeti inananların üzerine olsun. Alaattin ÇAKICI" demişti.