MHP Genel Merkezi'nde sürpriz görüşme: Hikmet Çetin ile Devlet Bahçeli bir araya geldi

Eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. MHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda "sürpriz ziyaret" olarak ifade edilen ziyaretle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı…"