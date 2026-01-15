MHP "göreve iadelerinde sakınca yok" demişti: Türk ve Özer'den kayyum açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın kayyum atamalarına ilişkin, görevden alınan belediye başkanlarının göreve iadesinin önünde “bir sakınca olmadığı” yönündeki açıklamaları, kayyum uygulamalarının geleceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yıldız’ın sözlerine ilişkin halktv.com.tr'ye konuşan Ahmet Türk ve Ahmet Özer, meselenin bireysel bir iade tartışmasından ibaret olmadığını vurgulayarak kayyum siyasetinin sona ermesi ve halk iradesinin iadesi çağrısında bulundu.

AHMET TÜRK: “1-2 İADE KAYYUM SİYASETİNİ BİTİRMEZ”

Yıldız’ın açıklamalarına ilişkin konuşan Ahmet Türk, konuyu kişisel bir mesele olarak görmediğini belirterek şunları söyledi:

Biz halk iradesinin ipotek altına alınmasına karşıyız. Şahsımla ilgili iadeyi çok önemsemiyorum aslında. Bizim için önemli olan, bizim beklentimiz kayyum siyasetinin sona ermesidir. Ben göreve iade edilmişim edilmemişim çok önemsediğim bir konu değil. Pek çok belediyede halk iradesi ipotek altına alınmış durumda. 1-2 kişinin görevine iade edilmesi kayyum siyasetinin sona erdiği anlamına gelmez. O sebeple benimle ilgili konunun çok üzerinde durmuyorum.

AHMET ÖZER: “KAYYUM ŞAHSIMLA DEĞİL, HALK İRADESİYLE İLGİLİDİR”

Ahmet Özer ise yaptığı açıklamada kayyum uygulamasının kişisel değil toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı:

Kayyum meselesi, sadece şahsımla ilgili değil aynı zamanda halk iradesinin tecellisi ile ilgili bir konudur. Bana güvenen yüzbinlerce seçmene karşı sorumluluğum gereği bu meseleyi önemsemekteyim. Tutuklu yargılandığım süreçte de halkın bana olan güvenini yere düşürmemek için mücadele ettim, hayatını barış ve demokrasiye adamış biri olarak da mücadele etmeye devam ediyorum.

Özer, Feti Yıldız’ın açıklamalarına doğrudan değinerek somut adım çağrısı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Barış sürecinin baş tutabilmesi için güven artırıcı adımlara ihtiyaç olup halk, seçmen iradesinin iadesini beklemektedir. Bu minvalde siyasetçi kimliğinin yanı sıra değerli bir hukukçu olan Sn. Feti Yıldız’ın açıklamaları son derece yerinde ve önemlidir. Nitekim Sn. Yıldız, barış sürecinin baş tutması için samimi ve kararlı duruş sergileyen önemli figürlerden biri olarak kayyımların devamlılığının sürece zarar verdiğinin farkında. Bu anlamda değerli açıklaması için kendisine, iradesi gasp edilmiş tüm seçmenlerimiz adına teşekkür ediyorum.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 13 Ocak’ta gazetecilere yaptığı açıklamada kayyum uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, yerlerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevlerine dönmelerinde bir sakınca görmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: