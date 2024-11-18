MHP il başkanı görevinden istifa etti

MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, görevinden istifa etti.

MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Akarfırat, açıklamasında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etme kararı aldığını ifade etti.

İstifa kararını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduğunu ifade eden Akarfırat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu bulunmaktan şeref ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisinde bugüne kadar; MHP Belediye meclis üyeliği, MHP Marmaris, Ula İlçe Başkanlığı, MHP Teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcılığı, MHP MYK üyeliği, ve 14.10.2023 tarihinde gerçekleşen 14. Olağan Kongre ile layık görüldüğüm MHP Muğla İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüm. Türkiye Cumhuriyetinin bekasından başka hiçbir düşüncesi olmayan; 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen liderim, Genel Başkanım Sayın Dr. Devlet Bahçeli ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ve onuruyla, halihazırda sürdürmekte olduğum Muğla İl Başkanlığı görevimden affımı isteyerek, sağlık sebeplerimden siyasi yaşamıma ara vermek zorunda kaldığımı ve bir müddet müsaade istediğimi çok kıymetli Teşkilat Başkanıma ve davamızın lideri Sayın Genel Başkanıma iletmiş bulunmaktayım.

Lidere sadakatimiz ve siyasi mücadelemiz asla bitmeyecektir. Teşkilatımızın emrinde yeni aldığımız bu karar ile 'Her son yeni bir başlangıç' diyerek; 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olan partim için görev yaptığım süre içerisinde; birlik ve dayanışma içinde yol yürüdüğüm il yönetim kurulu üyelerim, ilçe başkanlarım, kaçep il başkanım, il ocak başkanım ile tüm dava ve yol arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizim hakkımız varsa binlerce kez helal olsun. Bu yolda istemeyerek de olsa kırdığımız üzdüğümüz tüm dostlardan özrü bir borç biliyoruz."