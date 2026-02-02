“MHP İl Başkanı kadının burnunu kırdı” haberi erişime engellendi

BirGün’de 30 Ocak tarihinde yayımlanan “MHP İl Başkanı kadının burnunu kırdı” başlıklı haber erişime engellendi.

Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'ın talebiyle birçok haber ile sosyal medya paylaşımı erişime engelledi.

Erişime engellenen haberler ile sosyal medya paylaşımlarının, “MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'ın bir kadını darbedip burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılandığı” haberlere dair olduğu görüldü.

Erişim engeli kararının “Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak kamu düzeninin korunması amacıyla” verildiği belirtildi.

Mahkeme BirGün, Sözcü, Yeniçağ gazetesi ile T24’ün internet sitelerindeki haberlerle, gazeteciler Nurcan Gökdemir ile İsmail Arı’nın da sosyal medya paylaşımlarını erişime engelledi.