Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

MHP ilçe başkanı görevinden istifa etti

Giresun'da MHP Bulancak İlçe Başkanı Cemal Kılıç, "iş yoğunluğunu" gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Güncel
  • 02.12.2025 13:43
  • Giriş: 02.12.2025 13:43
  • Güncelleme: 02.12.2025 13:51
Kaynak: ANKA
MHP ilçe başkanı görevinden istifa etti

MHP Giresun Bulancak İlçe Başkanı Cemal Kılıç, "iş yoğunluğu" gerekçesiyle görevinden istifa etti.

MHP Giresun teşkilatında peş peşe istifalar sürüyor.

Geçtiğimiz hafta MHP Alucra İlçe Başkanı Resul Zorba’nın görevinden ayrılmasının ardından, MHP Bulancak İlçe Başkanı Cemal Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Kılıç, istifa gerekçesi olarak "iş yoğunluğunu" gösterdi.

BirGün'e Abone Ol