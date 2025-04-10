MHP İlçe Başkanı’nın darbedildiğini haberleştirdiği için gözaltına alınan gazeteci serbest

İstanbul’da gazetecilik yapan Engin Belli, 3 Nisan 2025 tarihli “MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel trafikte tartıştığı üç genç tarafından sokak ortasında darbedildi” başlıklı haberi nedeniyle dün gözaltına alındı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işlediği iddia edilen Engin Belli emniyet ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Ben 22 yıllık gazeteciyim. En İyi Gazeteci ödülü aldım. Ben Türk milliyetçisiyim. Yaklaşık olarak 15 yıldır İstanbul Manşet isimli gazetenin sahipliğini yapmaktayım. Haber sitesinde bulunan haberler benim kalemimden çıkmaktadır. Ramazan Bayramı'nda Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olduğunu bildiğim haber kaynaklarından birisi ile sokakta karşılaştım ve bayramlaşma esnasında bahse konu ihbar tarafıma bildirildi. Ben de konuyu haberleştirdim. Haber kaynağım bana Yusuf Özel'in yerlerde sürüklenip yumruklandığını ve ruhsatlı silahına davranmadığını söyledi ben konuyu haber aldığımda bayram tatili vardı. Bana haber kaynaklarımdan, bir şahsın tutuksuz olarak yargılandığını diğer şahısların ise tutuksuz olarak yargılanacağı şeklinde haber geldi, ben de gazeteci olarak olayı olduğu şekli ile olduğu hali ile ve elimdeki bilgilerle haber yaptım.

Yusuf Özel’in konuşma metinlerini aralıksız 8 yıl boyunca herhangi bir ücret almadan yazdım. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe yöneticileri ise eski AK Parti belediye başkan adayı beni arayarak haberi tamamen kaldırmamı istediler. Ben de düzeltilmesi gereken bir yer var ise düzeltebileceğimi söyleyerek haberi kaldırmayı reddettim. Yaptığım haberin arkasındayım…"

SERBEST BIRAKILDI

Belli’nin avukatı Ali Acar ise “Davet edildiğinde gelebilecekken somut olayda delilleri karartma imkânı yokken mevcutlu ikamet sahibi iken ilgili savcı tarafından bir gün gözaltında tutulması, gazetecilik yapanlar açısından kesinlikle kabul edilemez. Gazeteciler kamuyu aydınlatma ve bilgi verme amaçları ile hareket ederler müvekkilim burada kendisine iletilen bir vakayı haberleştirmiştir. Gözaltı kararı telafisi imkânsız durumlar yaratabilir. Müvekkilim kalp hastası ve şeker hastasıdır. Bu akşam nezarette kalması yaşam koşulları açısından olumsuzluk teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Belli, bugün (10 Nisan) adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliği Belli’yi, yurtdışına çıkış yasağı ve ayın iki günü imza atması şartıyla adli kontrolle serbest bıraktı.