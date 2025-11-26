MHP ile BBP arasında İmralı gerilimi

TBMM çatısı altında kurulan süreç komisyonundan üç milletvekilinin 24 Kasım’da Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı’ya yaptığı ziyarete ilişkin tartışmalar sürüyor.

Ziyaretin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yaptığı açıklamalar ise başta MHP olmak üzere iktidar cephesinde rahatsızlık yarattı. Destici’nin görüşmeyi “teröristbaşının legalize edilmesi” ve “hukuka aykırılık” olarak nitelendirmesi üzerine MHP, hem parti yöneticileri hem de partiye yakın yayın organları üzerinden Destici’yi hedef alan açıklamalar yaptı.

Destici ise partisinin genel merkezinde bugün düzenlediği basın toplantısında eleştirilere sert bir dille karşılık verdi. Destici açıklamalarında "Bizim söylediklerimiz de çok net, çok basit. Ortalama hatta ortalamanın altında zekaya sahip ve art niyetli olmayan herkes bunu rahatlıkla anlayabilir." ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK BAKANLIK DOLAŞIRKEN MAKSADINIZ NEYDİ?"

İktidar blokunun küçük ortakları Hüda-Par ile DSP, komisyonun İmralı’ya gidişine yönelik oylamada ret oyu kullanırken; komisyonda yer almayan bir diğer ortak Büyük Birlik Partisi (BBP) ise sürece en başından beri karşı çıktığını açıklamıştı.

BBP Lideri Mustafa Destici İmralı ziyareti tartışmalarının yapıldığı 21 Kasım'da sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada "İmralı ile görüşme” üstü kapalı ve dolaylı bir bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan'ın 'ayağına gitme' teklifidir" ifadelerini kullanmış ve komisyonun Öcalan ile görüşmesine itirazlarını tekrarlamıştı.

Destici'nin bu paylaşımını alıntılayan MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise sürecin bir "devlet politikası" olduğunu belirterek Destici'ye karşı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Durum böyleyken; resmî açılışlarda, protokol törenlerinde boy göstererek “saygılar arz edip”, türlü talepler ve gerekçelerle bakanlık bakanlık dolaşırken maksadınız neydi? Şimdi değişen nedir? Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor?"

TÜRKGÜN: "CUMHUR'UN GÖLGESİNDE HANGİ NİYET?"

MHP'nin yayın organı olarak bilinen ve başyazarlığını Bahçeli'nin danışmanlarından Yıldıray Çiçek'in yaptığı TürkGün Gazetesi de komisyonun İmralı ziyaretinin gerçekleştiği günün sabahında BBP ve Destici'yi sert sözlerle hedef alan bir yazı yayımladı.

Yıldıray Çiçek imzalı "Cumhur ittifakının gölgesinde hangi niyet?" başlığıyla çıkan yazıda BBP ve Destici için "MHP nerede ise karşısında olmayı bir misyon olarak benimsemişlerdir; Mustafa Destici de bu misyonu sürdürmeye çalışmaktadır..." ifadelerine yer verildi:

"Türkiye’deki bu kalitesiz muhalefet anlaşılabilir, ancak terörle mücadelede somut başarı ortaya koyan Cumhur İttifakı’nın “Terörsüz Türkiye” stratejisine en çok saldıran isimlerden biri, Cumhur İttifakı’nın gölgesinde her imkânından faydalanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici olmuştur. Onun üslubu ve yorumları, hangi tarafın yanında olduğunu sorgulatmaktadır. Mustafa Destici’nin kurduğu her cümle, Cumhur İttifakı’nın eylem ve söylem stratejisine karşı bir saldırı ve kamuoyu önünde onu sorgulatma niyeti taşımaktadır. BBP’nin kuruluş felsefesinden kaynaklanan MHP’ye yönelik düşmanlık zaten oturmuş bir kalıp zihniyettir. Yıllar içinde görüldüğü üzere, MHP nerede ise karşısında olmayı bir misyon olarak benimsemişlerdir; Mustafa Destici de bu misyonu sürdürmeye çalışmaktadır...

"ŞÜPHELİ BİR DURUM"

Yazıda ayrıca geçmişteki "çözüm süreci" tartışmalarını da işaret ederek şu ifadelere yer verildi:

Ancak 2012 çözüm süreci sırasında teknik olarak ispatlanmış “Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo’yla, Apo’yla ve Kandil’le görüşmeye devam)” şeklinde paylaşımlar yapan Mustafa Destici’nin, bugün Cumhur İttifakı’nın gölgesi altında “Terörsüz Türkiye” sürecinin stratejik adımlarını gölgelemeye çalışması son derece şüpheli bir durumdur. Zamanında “Çözüm sürecine” karşı çıkıyormuş gibi bir duruş sergileyip, o dönemde malum odaklara adeta bu twitle sinyal gönderen bir siyasetçinin, bugün pazarlıksız ve kararlı bir şekilde yürütülmeye çalışılan “Terörsüz Türkiye” sürecine bu denli agresif olmasının nedeni nedir?"

DESTİCİ: "ORTALAMANIN ALTINDA ZEKAYA SAHİP HERKES ANLAYABİLİR"

Sürece ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere partisinin genel merkez binasında bugün bir basın toplantısı düzenleyen Destici, açıklamalarında MHP kanadından gelen eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.

Konuşmasında sürece ve her türlü müzakereye en başından beri karşı olduklarını belirten Destici "Bizim söylediklerimiz de çok net, çok basit. Ortalama hatta ortalamanın altında zekaya sahip ve art niyetli olmayan herkes bunu rahatlıkla anlayabilir" ifadelerini kullandı.

Destici MHP'yi ve kendilerine yönelik eleştirileri kastederek "Dün, bugün söylediklerinin tam tersini söyleyen, söylediklerine itiraz eden herkesi ihanetle suçlayan, yarın da bugün söylediklerinin tam tersini söyleyecek olanları da, söylediklerini de, bunların saçma sapan suçlamalarını da ciddiye almıyorum. Kendinizin bile inanmadığınız imalarla, yalanlarla bize leke sürülemeyeceğini en iyi bilenlerdensiniz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ ADINA ENDİŞELİYİZ"

Komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin de konuşan Destici şunları söyledi: