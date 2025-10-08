MHP ile CHP arasında gerilim büyüyor: "Siyasetteki kalibren, namlu çapından küçük"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a seslenerek "Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin karşılıklı sert açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

Emir, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Özgür Özel'e yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a yanıt verdi.

Yalçın'a "Yine okurken zorlandığımız, tek nefeste yazdığını anladığımız bir paylaşımınla Genel Başkanımızı hadsizce hedef almışsın" sözleriyle seslenen Emir, "Ama belli ki “çelişkiyi sanat haline getirme” konusunda kimse eline su dökemiyor. Bir yandan “masumiyeti ispatlanmış insanlara alçakça suç isnadı” diyorsun, birkaç satır sonra iddianamesi bile yazılmamış belediye başkanlarımızı “hırsız” ilan ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Şişli'de geçtiğimiz gün öldürülen Serdar Öktem'i anımsatan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senin ülküdaşını vurmakla yargılanan arkadaşların masum da halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız mı suçlu? Bir de açıklamanda ateşli silahlara olan ilgin dikkatimi çekti. Siyaset dediğin şey “şarjör”, “tabanca”, “parmak sokmak” üzerinden değil; hukuk ve nezaket üzerinden yürür. Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük."

ÖZEL VE BAHÇELİ ARASINDAKİ GERGİNLİK

CHP'nin 1 Ekim'de TBMM açılışına katılamaması Bahçeli'nin tepkisine neden oldu. Bahçeli yeni yasama dönemin ilk grup toplantısında CHP'yi hedef alarak başladı.

Bahçeli, "Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır. CHP yanlışı savunmayı tercih etmiştir. CHP yine baltayı taşa vurmuştur" dedi ve MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin de açıklama yapmadı.

Bahçeli, ayrıca CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hakkında da şunları söyledi:

"CHP’nin hesabını vermesi gereken, hatta yüzleşmesi kaçınılmaz olan korkunç nitelikli rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardır ve ortadadır. Özgür Bey’in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması, meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluğun pençesinde, eko-sistemin esareti altındadır. Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir. CHP’nin belediyelerde dönen gayri meşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır."

Özel ise Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi. Bahçeli'nin CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin açıklamalarına yanıt veren Özel, Sinan Ateş ve Serdar Öktem suikastlarını anımsatarak Bahçeli'nin sessiz kalmasını eleştirdi.

Özel, "Bakın bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılananlar, mahkemede söylüyorlar; MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP’li. Susturanlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Bir tek sensin" dedi.