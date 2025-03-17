MHP ile DEM Parti görüşmesi başladı

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından siyasi parti temasları devam ediyor.

Bu kapsamda DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

Görüşmede MHP heyetinde üç genel başkan yardımcısı yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada görüşmede yer alamayacağını açıklamıştı.

DEM Parti bugün saat 14.00'te de AKP'ye ziyaret gerçekleştirecek.