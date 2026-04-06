MHP İstanbul'da deprem: İl ve ilçe teşkilatları feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız partinin İstanbul il teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Yıldız ise "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedilmiştir. Yetkilendirilmiş Kurucu yönetim kurulları,Parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Görevden alınan MHP İl Başkanı Sertel Selim kararın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Omuzlarımıza yüklenen mukaddes görev İstanbul İl Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet bahçeli’nin emrindeyiz. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin inşallah."

MHP'de son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.

'YÖNTER KRİZİ' YAŞANMIŞTI

İlk olarak eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerine yer veren bir paylaşım yaptı. Yönter'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyyüp Yıldız'ı hedef aldığı iddia edildi.

Yönter'in paylaşımına MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Akyüz'den destek geldi. Akgün, "Cansa can kansa kan sonuna kadar sorgulamadan sadece işaret et dümencilerin alayını ezmeyen şerefsizdir.." yorumu yaptı.

Ardından kısa bir süre sonra Yönter istifa ettiğini açıkladı. MHP Lideri Bahçeli istifaya ilişkin "Akademisyen olarak varlığını sürdürecek" diye konuştu.

İzzet Ulvi Yönter'e yakın olduğu belirtilen İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesi dikkat çekti.