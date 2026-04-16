MHP, İstanbul'un ardından Kütahya İl Teşkilatı'nı da feshetti

MHP'de, İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının ardından Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" dedi.

Yalçın, "aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde" Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker'in atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız partinin İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıklamıştı.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

Yıldız ise "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedilmiştir. Yetkilendirilmiş Kurucu yönetim kurulları,Parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Volkan Yılmaz'ın atandığı duyurulmuştu.

YÖNTER KRİZİMHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerine yer veren bir paylaşım yapmıştı.



Yönter'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyyüp Yıldız'ı hedef aldığı iddia edilmişti.

Yönter'in paylaşımına MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Akyüz'den destek gelmişti. Akyüz, "Cansa can kansa kan sonuna kadar sorgulamadan sadece işaret et dümencilerin alayını ezmeyen şerefsizdir.." yorumu yapmıştı.

Ardından kısa bir süre sonra Yönter istifa ettiğini açıklamıştı. MHP Genel Başkanı Bahçeli istifaya ilişkin "Akademisyen olarak varlığını sürdürecek" diye konuşmuştu.