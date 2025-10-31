MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı

Antalya'da MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre, Kolak, kendisine ait iş yerinin önünde arkadaşlarıyla alkol alırken polis ekipleriyle tartıştı.

Cemil Kolak ve arkadaşlarının iş yeri önünde alkol aldığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İddialara göre, olay yerine giden polis ekibi ile Cemil Kolak arasında mukavemet yaşandı.

Kolak'ın polise attığı yumruk neticesinde, polis memurunun çenesinin kırıldığı ve dikiş atıldığı öne sürüldü.

MHP Genel Merkezi'nin yaşananların ardından Cemil Kolak'ı görevden aldığı belirtildi.