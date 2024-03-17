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MHP Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

Ajans Haberleri
  • 17.03.2024 13:09
  • Giriş: 17.03.2024 13:09
  • Güncelleme: 17.03.2024 13:09
Kaynak: AA
MHP Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu'nda toplanan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, tüzük ve parti programında değişiklik için iki komisyon oluşturuldu.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından MHP'nin kayıtlı 1300'ün üzerinde üst kurul delegesi, genel başkanlık seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kurultayda genel başkanlık için tek aday gösterilen Devlet Bahçeli oyunu, 1 numaralı sandıkta kullandı.

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