MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmeleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastanede müşahede altına alındı.

Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmelerine katılmıştı. Daha sonra rahatsızlanan Akçay hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde Akçay’ın beyninde ur olduğu tesit edildi.

Akçay’ın pazartesi günü ameliyat olması bekleniyor.