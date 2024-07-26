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MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmeleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Siyaset
  • 26.07.2024 14:54
  • Giriş: 26.07.2024 14:54
  • Güncelleme: 26.07.2024 14:59
Kaynak: İHA
MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastanede müşahede altına alındı.

Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmelerine katılmıştı. Daha sonra rahatsızlanan Akçay hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde Akçay’ın beyninde ur olduğu tesit edildi.

Akçay’ın pazartesi günü ameliyat olması bekleniyor.

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