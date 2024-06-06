MHP'li avukat Cem Kaya: Van Belediye Başkanı da görevden alınacak

MHP'li avukat Cem Kaya, katıldığı TV100 yayınında, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağını öne sürdü. Yerel seçimde DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın yüksek oy farkıyla kazanmasının ardından mennu hakları gasp edilerek mazbatanın AKP'li adaya verilmesine karar verilmiş, kamuoyunun tepkisiyle karardan vazgeçilmişti.

Avukat Cem Kaya, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınıp yerine kayyum atanacağını öne sürdü.

Kaya, iktidarın Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasının ardından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

TV 100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan Cem Kaya, 'bir ön görüm var' diyerek dikkat çeken iddiayı paylaştı.

Kaya'ya göre, DEM Parti'li Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp tutuklanması sonrası bir görevden almanın da önce Van'da ardından da Mardin'de yaşanacağını öne sürdü.

ÖNCE VAN, ARDINDAN MARDİN

Kaya'nın dikkat çeken sözleri şöyle:

"Bir öngörü olsun Van Büyükşehir Belediye Başkanı da görevden alınacak' diyen Cem Kaya, 'çünkü hukukla konuşuyorum, Yargıtay kararı geliyor dedi. 'PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Abdullah Zeydan hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nun topa taca attığını ve Yargıtay kararını bekleyelim dediğine vurgu yapan Cem Kaya, 'hadi geliyor Yargıtay kararı. Göreceğiz Van'da. Mardin'de Ahmet Türk için de geliyor. O da 20 yıl ceza aldı."

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Abdullah Zeydan, yerel seçimlerde Van'da yüzde 55,4 oyla birinci olmuştu. İkinci olan AKP'nin adayı Abdulahat Arvas ise yüzde 27'de kalmıştı.

DEM Parti, Van’da Büyükşehir Belediyesi ile 3'ü merkez 13 ilçe belediyesinin tamamını kazanmıştı. Van, seçim sonuçlarına göre belediyelerinin tamamının bir partide olduğu tek kent olmuştu.

Yerel seçimlerin ardından Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının, Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını duyurmuştu.

DEM Parti'nin açıklamasına göre 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmişti.

Adalet Bakanlığı'nın başvrusunun ardından Zeydan’ın ezici oy farkıyla seçimi kazanmasına rağmen mazbatanın AKP’li Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verilmişti.

Karar, ülke genelinde tepkiyle karşılanmıştı. Çok sayıda kentte binlerce yurttaş sokaklara çıkıp protesto gerçekleştirilmişti. Yurttaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, hukukçu, pek çok ünlü isim karara sert tepki göstermişti.

Başta Van olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır gibi çok sayıda kentte aralarında gazetecilerin de olduğu 200’ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı.