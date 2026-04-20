MHP'li avukat Serdar Öktem iddianamesi tamamlandı: Cinayet için iki suç örgütü ittifak kurdu

Sinan Ateş suikastının kilit isimlerinden MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı.

Zincirlikuyu'da 6 Ekim 2025'te saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A.'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulunmuştu.

Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 Kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Devran Yıldırım, Samet Alperen Söğütlü ve Erkan Kan hakkında ‘Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması’, ‘Tasarlayarak Öldürmeye yardım etmeö, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 25 yıldan 38 yıl 6 aya kadar ayrı ayrı hapis cezası talep edildi.

Naci Yılmaz hakkında ‘Tasarlayarak öldürmeye azmettirme’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması’ suçlarından, Uğurcan Gündoğmuş, Beratcan Gökdemir, Batıncan Gökdemir, Murat Küçükyavuz, Bünyamin Yıkar, Mustafa Aktürk, Ali Gülmalizada ve Furkan Kalıma hakkında da ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan Sidar Öz, Ejder Parlak, Semih Aydın ve Faruk Efe hakkında ise ‘Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması', ‘Tasarlayarak Öldürme’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 20 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

CİNAYET DALTONLAR VE GÜNDOĞMUŞLAR’IN ORTAK EYLEMİ

Hazırlanan İddianamede, cinayetin Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin ortak eylemi olduğu, azmettirici olarak ‘Siirtli Naci’ lakaplı Naci Yılmaz’ın öne çıktığı ifade edildi.

AİLE VE OKUL FOTOĞRAFLARIYLA ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Şüpheli Semih Aydın’ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede, örgütün kendisini nasıl zorladığı ortaya çıktı. Aydın, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Alican Çakır’ın kendisini görüntülü aradığını, teklifini kabul etmeyince kardeşinin okulunun fotoğrafını göndererek şantaj yaptığını belirtti. Şüpheli Semih Aydın ifadesinde, “Kardeşimin okuduğu okulun fotoğrafını gönderince mecbur kaldım" dedi.

‘İNTİKAM ALINDI ABİ’ DİYEREK SEVİNDİLER

İddianamede, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin örgüt liderlerini arayıp ‘Kardeşimiz Caner Kocar’ın intikamı alındı abi’ diye bilgi verdikleri ve sevinç yaşadıkları kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN 15-25 YAŞ ARASI GENÇLERİ HEDEF ALDILAR

Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin sanal medya üzerinden 25 yaş arası gençleri hedef aldığı vurgulandı. Bu gençlerin lüks yaşam vaadiyle kandırılarak örgüt evlerine yerleştirildiği, ardından ‘Kamikaze Dronu’ gibi kullanılıp geri dönüşü olmayan silahlı eylemlere gönderildikleri belirtildi. Yakalanan şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede sanal medyadan ‘Daltonlar üstlendi olayı’ ve ‘Caner Koçer intikam alındı’ şeklinde aramalar yaptıkları da tespit edildi.

İKİ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ SALDIRININ ARDINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Daltonlar Suç Örgütü’nün lideri Beratcan Gökdemir ile Gündoğmuşlar Suç Örgütü lideri Uğurcan Gündoğmuş’un beraber çekildikleri fotoğrafın altına sanal medyadan ‘Eğer herkes bize karşıysa herkes kaybedecek’ şeklinde yazdığı görüldü.

ÖKTEM’İN CASPERLAR’IN PARASINI AKLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Serdar Öktem’e ilişkin gerçekleştirilen araştırmalarda Öktem’in, 2014 yılından itibaren Şirinler Suç Örgütü Lideri Mehmet Sabri Şirin’in avukatı olduğu kaydedildi. 2018 yılından itibaren de Casperlar Suç Örgütü Lideri İsmail Atız’ın avukatlığına başladı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlar ile Daltonlar Suç Örgütü üyelerinin verdiği ifadelerde Serdar Öktem’in, Casperlar’ın parasını akladığı, Casperlar ve Çirkinler Suç Örgütüne hasım suç örgütü aleyhine bilgiler aktardığı gerekçesiyle bu suç örgütlerinin hedefi haline geldiği iddia edildi.

ÖKTEM CİNAYETİYLE RAKİP SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPMAYI AMAÇLADILAR

Serdar Öktem cinayetinin tek bir grubun değil, iki ayrı suç örgütünün ortak planıyla işlendiği vurgulandı. Buna göre; cinayetin, Naci Yılmaz’ın azmettirmesi ve finansmanıyla, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin birlikte hareket ederek gerçekleştirdiği değerlendirildi. Eylemin, rakip suç örgütlerine yönelik ‘intikam ve güç gösterisi’ amacı taşıdığı ifade edildi.

ULUSLARARASI SUÇ AĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede olayın sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı, örgüt liderlerinin büyük bölümünün yurt dışında firari veya aktif şekilde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Gürcistan, Yunanistan ve Avrupa ülkeleri üzerinden yürütülen faaliyetlerle suç örgütlerinin uluslararası bir yapıya dönüştüğü vurgulandı. Bu kapsamda talimatların yurt dışından verildiği, Türkiye’deki hücre yapılanmaları aracılığıyla eylemlerin hayata geçirildiği, Serdar Öktem cinayetinin de bu şekilde olduğu kaydedildi.

‘İKİZ PLAKA’ VE ARAÇ ORGANİZASYONU

Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan aracın plakasının gerçek bir araca ait olduğu, ancak internet ilanlarından kopyalanarak ‘ikiz plaka’ üretildiği tespit edildi.

SERDAR ÖKTEM VE SİNAN ATEŞ BAĞLANTISI

MHP'li avukat Serdar Öktem, Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanıp serbest bırakılmıştı. "Sinan Ateş'i tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan Öktem, cinayetin kilit isimlerinden biri olarak görülüyordu. Öktem, Sinan Ateş soruşturmasının tutuklu sanıklarından tetikçi Eray Özyağcı, Özyağcı'nın Ankara'ya getirilmesini organize eden Dodo lakaplı Doğukan Çep ile MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk'ün geçmişte avukatlığını yapmıştı.

Serdar Öktem, savcılık ifadesinde telefon baz kayıtlarının sorulması üzerine "Geçirdiğim ağır Covid sonrası unutkanlık yaşadığım için hatırlamakta güçlük çekiyorum" şeklindeki ifade verdi, telefonunun şifresini de hatırlamadığını söylemişti.