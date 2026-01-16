MHP'li Başkan'dan emekli aylığı açıklaması: "Bu millet haline şükretmiyor"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yurttaşların ekonomik taleplerini “şükürsüzlük” olarak niteledi. Alıcık, “Bu millet bir kere haline şükretmiyor, para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır” dedi.

"ÖNERGEYİ KİMİN VERDİĞİNE BAKMAK LAZIM"

Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Eren ile birlikte Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emekli maaşlarını “sefalet ücreti” olarak nitelemesine karşın, TBMM’de emekli maaşlarının artırılmasına yönelik önergelerin MHP oylarıyla reddedilmesini hatırlatması üzerine konuşan Alıcık, bu durumun bir çelişki olmadığını savundu ve şunları söyledi:

"Hayır, burada bir tezat yok. Öncelikle devleti kimin yönettiğine bakmak lazım. O önergenin kim tarafından verildiğine bakmak lazım. Şimdi bağcıyı mı döveceğiz, iş mi yapacağız? Buna iyi bakmak gerekir. Muhalefet partisi olarak önerge verirsiniz, eyvallah. Bakın, CHP çıkıp 'asgari ücret şu kadar olmalı' diyor. Peki hangisini hayata geçirdiniz? Basına konuşmakla bu işler olmuyor. Meclis'te önerge vermiş olabilirsiniz sizin bu önergeniz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden yürütülecek. Kusura bakmasınlar biz de siyaset yapıyoruz. Bütçe nereden ayarlanacak haberiniz yok, para nereden haberiniz yok. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız ne söylediyse onu yapar. Şu an emekli maaşlarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor."

Emekli maaşlarıyla ilgili parti içinde çalışma yürütüldüğünü öne süren Alıcık, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik bir önerinin gündeme gelebileceğini iddia etti.

"ŞÜKÜRSÜZLÜK BU MEMLEKETİN SONU OLACAKTIR"

Ekonomik krizin sorumluluğunu topluma yükleyen Alıcık, “Biz eğer devletimizi ayakta tutamazsak siz nereden bahsediyorsunuz?” diyerek, fiyat artışlarına karşı çözümün “şükretmek” ve toplumsal bilinç olduğunu savundu.

Alıcık, maaşların yetersiz olduğunu kabul ederken, şunları kaydetti:

"Allah için şurada bir ufacık bir zam yapıldığı zaman gittiğinizde marketteki fiyatların değiştiğini görmüyor musunuz? Üretici kazanmıyor. Tüketici mağdur. Aradaki adamların hepsi bir şekilde yapıyor. Diyeceksiniz ki 'devlet olarak bunlara denetleyin' diyebilirsiniz. Eyvallah devlet kimden oluşuyor? Sizden bizden oluşuyor. Hepimizden oluşuyor. Biz eğer devletimizi ayakta tutamazsak siz nereden bahsediyorsunuz? Ya buna bakmak lazım.

Ben şundan çok rahatsızım, bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum. O yüzden biz tabii ki emeklimize devlet memurumuza, devletimize, garip gurabaya her şeye sahip çıkılıyor. Sahip çıkmaya da devam edecek. Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Bizim paranın gücünü arttırmamız lazım. Alım gücünü arttırmamız lazım. Fiyatların bir günde değişen bir toplum olmaktan çıkartmamız lazım. Etinden, pirincinden, süresinden, yiyeceğinden, giyeceğinden hepsine kadar devletimizin bu konuyla ilgili çalışma yapması lazım"