MHP'li başkanın projesi Diyanet Vakfı'na takıldı: Çürük bina için 102 milyon lira istendi!

Yozgat'ta MHP Sorgun Belediyesi'nin meydanda yapmak istediği proje, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait müftülüğün kullandığı çürük binalar nedeniyle duraksamaya uğradı.

Garajlar mevkiinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar birçok bina kamulaştırılarak yıkıldı.

Ancak çürük raporu bulunan müftülük binası için belediyenin sunduğu teklif, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kabul edilmedi.

75 MİLYON LİRAYA KARŞILIK 102 MİLYON LİRA İSTENDİ

Belediye, çürük raporu bulunan yapı için 75 milyon liralık kamulaştırma bedeli teklif etti. Aynı bölgede bulunan diğer yapıların da benzer şartlarda kamulaştırıldığı belirtilirken, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu teklifi yeterli bulmayarak 102 milyon lira talep ettiği belirtildi.

Yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Şimdiye kadar bölgede yer alan tüm yapı sahipleriyle uzlaşı içinde kamulaştırmalarımızı gerçekleştirdik. Herkese eşit muamele gösterdik. Türkiye Diyanet Vakfı'na da aynı şartlarda teklif sunduk. Ancak çürük raporu bulunan bir bina için kamunun kaynaklarını aşan bir bedel talep edilmesini kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

"BİREYSEL ÇIKAR" VURGUSU

Ekinci, kamu yararı ilkesine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje kişisel ya da kurumsal taleplerle sekteye uğramamalı. Halkımıza verdiğimiz bir söz var ve biz o sözü yerine getirmekte kararlıyız. Sorgun'un gelişimini ve vizyonunu bireysel çıkarlar değil, toplumsal fayda belirlemelidir."

Sorgun Belediyesi'nin söz konusu yapı için hukuki ve idari süreçleri sürdürdüğü ifade edildi.