MHP'li belediye başkanı tutuklandı

Konya’da MHP’li Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, karıştığı bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşın kan parasını belediye kasasından ödediği iddiasıyla iki gün önce tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAN PARASINI BELEDİYE KASASINDAN ÖDETTİ İDDİASI

Sözcü'de yer alan haberde, iddiaya göre; MHP’li Belediye Başkanı Arslan, 2021 yılında makam aracıyla karıştığı ölümlü kazada hayatını kaybeden vatandaş için 5 milyon 500 bin liralık kan parasını belediyenin kasasından ödetti.

Bunun üzerine Arslan’a, hakkında açılan soruşturma kapsamında “görevi kötüye kullanma” suçundan hapis cezası verildi.

MHP’li Arslan, Konya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada çıkan kararın ardından Seydişehir ilçesinde emniyet mensuplarına teslim oldu ve Seydişehir Cezaevi’ne konuldu.

MHP’li Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın içinde bulunduğu trafik kazasında bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

“AÇIKLAMA İHBAR SAYILMALI, SÜREÇ AYDINLATILMALIDIR”

Belediye başkanının tutuklanmasına İçişleri Bakanlığı ve yargı mercilerinin sessiz kalmasına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel ise iddiaların soruşturulmasını ve sürecin derhal aydınlatılmasını talep ettiklerini bildirdi. Partinin açıklamasında "Görevden el çektirmeyi gerektiren bir mahkûmiyet varsa, kayyum atanması veya geçici yönetim prosedürü uygulanmalıdır." ifadelerine yer verilirken, basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi talebinde bulunuldu.