MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'nun sözlerine yanıt

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, PKK ile yürütülen sürede ilişkin 'pazarlık' yapılmadığını belirterek "TBMM’de kurulan komisyonun amacı bellidir. Toplumun tüm kesimleri dinlenmiş ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüştür" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında Devlet Bahçeli ve süreç ile ilgili yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Büyükataman, sosyal medya hesabından "Dervişoğlu bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devletine iftiralarla saldırarak terörle pazarlık yapıldığını iddia etmiştir" dedi.

"Dervişoğlu şunu iyi anlamalıdır" diyen Büyükataman'ın açıklaması şöyle:

"Ayrıca Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamaya yeltenmiş, haddini aşarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef almıştır. Dervişoğlu şunu iyi anlamalıdır; Türk Devleti terör örgütü ile pazarlık yapmamış ve asla yapmayacaktır. Devletin teröristle pazarlık yapmayacağını kendisi de gayet iyi bilmesine rağmen siyasi menfaat devşirmek uğruna devletimizi lekelemeye, Terörsüz Türkiye hedefini karalamaya çalışmaktadır. TBMM’de kurulan komisyonun amacı bellidir. Toplumun tüm kesimleri dinlenmiş ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Fakat kendisinin ve partisinin geçmişte terör örgütlerine tavizler sunan masalarda kenar süsü oldukları aziz milletimizce bilinmektedir.

"İP EMPERYALİZMİN GİZLİ EMELLERİYLE AYNI ÇİZGİDEDİR"

Üç beş koltuk fazla kapmak için kapalı kapılar ardında Türkiye düşmanlarına teslimiyetçi bir anlayışla yanaşma oldukları hafızalarda tazedir. Müsavat Efendi’nin iftiralarının millet nazarında hiçbir itibarı yoktur. İP, emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgidedir. Müsavat Dervişoğlu Emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi; tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete geçit vermeden ilerleyen milli bir ülküdür."