MHP'li Büyükataman'dan Özgür Özel'e: Bahçeli'nin sesine kulak vermeyen herkesin sonu karanlık

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Genel Başkanımız Bahçeli'nin sözleri, büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır" ifadesini kullandı.

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik "eleştirilerine" cevap vermekten kaçtığını, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" savundu.

"OFİS SİYASETİNE MAHKUM OLMASI YAKINDIR"

Özel'in yaptığı "yakışıksız davranışın söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP'nin tükenişinin ve aziz millete verecek bir cevabının olmadığının ilanı olduğunu" savunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçmış, dün çıktığı TBMM kürsüsünde Gazi Meclisimize yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza atmıştır.

Özgür Özel’in yaptığı yakışıksız davranış söyleyecek… — İsmet Büyükataman (@buyukataman) December 4, 2024

ÖZEL, NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün (3 Aralık) partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisi hakkında ağır sözler söylediğini belirtimş, Bahçeli'nin CHP hakkındaki sözlerinin bulunduğu kağıdı yırtarak, "Senin istediğin şeylerin konuşulması dönemi çok gerilerde kaldı" ifadelerini kullanmıştı.