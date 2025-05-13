MHP'li Büyükataman'dan Özgür Özel'e 'Bahçeli' tepkisi: "Aynaya baksın"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Devlet Bahçeli hakkındaki ifadelerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"Siyasi menfaatleri uğruna Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün katıldığı bir televizyon programında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı haddini aşan ifadeler, ne siyasi nezakete sığar, ne de ciddiyetle bağdaşır" ifadesini kullananan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Siyasi menfaatleri uğruna Türkiye’nin çıkarlarını hiçe sayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bugün katıldığı bir televizyon programında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik kullandığı haddini aşan ifadeler; ne siyasi nezakete sığar, ne de ciddiyetle bağdaşır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla şekillenen Cumhur İttifakı’nın “Terörsüz Türkiye” hedefi, bu ülkeyi terör belasından kurtaracak, Türkiye’nin zincirlerini kıracak kararlı bir devlet aklının tezahürüdür.

"180 DERECE DÖNEN SİYASETÇİ ARIYORSA AYNAYA BAKMALIDIR"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, dün ne dediyse bugün de onu söyleyen, hiçbir zaman çizgisinden sapmayan, ilkeli duruşuyla Türk siyasetinde müstesna bir yere sahiptir. Düne kadar hiçbir teröristten rahatsızlık duymayan Özgür Özel, bugün terör örgütünün silah bırakmasından mı rahatsızlık duymaktadır? Özgür Özel, 180 derece dönen siyasetçi arıyorsa aynaya bakmalıdır. Türk milletinin ve devletinin bağımsızlık mücadelesine ömrünü adayan aziz Atatürk’ün partisi olduğunu iddia edip emperyalizmin kapısında demokrasi dilenen CHP’dir.

CHP’yi yabancı başkentlerin aparatı haline getiren de bizzat kendisidir. Kuruluş ayarlarından dönen, kurucu kadrolarının izinden sapan, bugünkü CHP yönetimidir. Eğer kendisinde utanma varsa CHP’nin geldiği bu halden utanarak siyaseti bırakabilir. Uzaktan kumandalı ve dönekliğin kitabını yazan pespaye bir siyaset anlayışıyla Liderimize ve partimize dil uzatan Özgür Özel, artık siyaseten tükenişin eşiğindedir."

Siyasi menfaatleri uğruna Türkiye’nin çıkarlarını hiçe sayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bugün katıldığı bir televizyon programında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik kullandığı haddini aşan ifadeler; ne siyasi nezakete sığar, ne de ciddiyetle bağdaşır.

Genel… — İsmet Büyükataman (@buyukataman) May 13, 2025

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah NOW TV'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yeni süreçle ilgili konuşan Özgür Özel, Devlet Bahçeli hakkında şunları söylemişti:

"Ben rahmetli Sırrı Süreyya Önder'e sorduğumda dedi ki 'Gizli bir anlaşma, bir gizli Anayasa pazarlığı bilmem ne... Bunları bize soracağınıza küfredin' demişti. Bu kadar net. Şimdi rahmetlinin bu kadar net bir kefaletinin olduğu yerde ben bir şey demem bunun üstüne. Ama varsa biz orada olmayız. Yani şunu söyleyeyim; yarın öbür gün tuttular, çıktılar, 'Efendim işte biz getirdik. Anayasa'da da şu değişikliği yapacağız.' Biz diyoruz ki mevcut Anayasa'ya uymayanla Anayasa yapılmaz. Mevcut Anayasa'ya uymayanlar bugün Tayyip Erdoğan mevcut Anayasa'ya uymayan birisidir. Onunla oturup da Anayasa çalışması yapılmaz. İkincisi, bir yerlerde karar verilmiş, derin devlet varmış.

Devlet karar vermiş, düğmeye basmışlar. Devlet Bey bu yana doğru giderken dönmüş bu yana doğru gidiyormuş. Devlet Bey ne derse devlet, Devlet Bey onu yaparmış. Ben bu kadar en inorganik bir siyasetin parçası değilim. Ben öyle kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım. Onu yapmak yerine her şeyden vazgeçerim. Ama doğru bildiğimden vazgeçmem. Biz joy-stick'le kumanda edilen, bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir. Bir gün öyle söyleyen, bir gün böyle söyleyen, bugün Devlet Bahçeli'nin bu söylediği tutarsızlıkların siyasi bir karşılığı vardır, yoktur... Biz millete karşı samimi duygular besliyoruz, biz organik siyaset yapıyoruz. Biz sahici siyaset yapıyoruz. Bu şu demek değil; siyasette ufak tefek tutum değişiklikleri olur. Edindiğiniz bir bilgi zihninizde bir başka şey yaratır ama bu 180 derece sapmaları değil, belli farklılıkları, belli farklı bakış açılarını, dün anlamlandıramadığınız bir şey bugün anlam yükleme başka bir şeydir. Ama ak dediğinize kara demek başka bir şeydir. Bu tutarsızlıklar milletimizin de tanık olduğu ve geleceğe dair de güvencesiz bir durumu ortaya koyar, riskli bir durumu ortaya koyar."