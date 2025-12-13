MHP'li Celal Adan'dan AKP'li Usta'ya: "Kafayı yemiş, kimi döveceksin"

Meclis’te dünkü bütçe görüşmelerinde AKP’liler ile muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 yılı bütçesi üzerine konuşmasında sesini yükseltmesi üzerine AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tepki gösterdi.

TARTIŞMA YAŞANDI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek Genel Kurul'da yüksek sesle de konuşulabileceğini söyledi.

MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan da kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline laf atmasına "laf atmayın" diye müdahale etmekten utandığını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ysa Adan'a "Keşke hatip kürsüden bağırırken 'Bu kadar bağırmanıza gerek yok' diye uyarsaydınız" diye cevap verdi.

Söz almaların ardından Leyla Şahin Usta, CHP grubuna doğru yürüyerek sözlü tartışma içerisine girdi. Bu sırada araya girmeye çalışan Adan, Leyla Şahin Usta’nın devam etmesi üzerine “Kafayı yemiş bu” dedi.

CELAL ADAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Tartışmaların sonlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan tartışmalara ilişkin olarak şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün arkadaşlara son derece saygı duyuyorum. Türkiye için mücadele verdiklerine inanıyorum ve bu ölçülerle yönetiyorum. Sayın Şahin, çok üzgünüm. Benim Meclis'i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Beni uyarmaya da hakkın yok.

Biz burada gayet güzel yürütüyoruz ama benim de gördüğüm bir manzara, size laf atmış olabilirler. Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz. Öyle şey olur mu? Oturun yerinizden, söz alın. Kalkıyorsunuz, oraya hamle yapıyorsunuz.

Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, İYİ Parti milletvekilleri, Yeni Yol Partisi milletvekili, tüm milletvekillerine karşı bir saygım var. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti kuran bir Meclis. O şuurla ben Meclis'i yönetiyorum.

Bizi niye uyardınız onu anlayamadım. Kürsü konuşması yaptıktan sonra söz istersiniz, ben söz veririm size. Herkese de veriyorum ayrıca. Benden bir dakika söz isteyip almayan var mı? Hayatta yapamam onu ya. Ona gücüm yetmez ayrıca. Bu saygıyla yönettiğimiz Meclis'te siz bizi uyarıyorsunuz ya çok üzüldüm."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise arbede esnasında bir AKP milletvekilinin, CHP'li milletvekiline fiziksel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.