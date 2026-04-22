MHP'li Celal Adan'dan AKP'li vekillere tepki: Burada sizin babanızın çocuğu yok, geleceksiniz, katılacaksınız

TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medya ve doğum izni düzenlemeleri görüşülürken "yoklama" krizi yaşandı. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, toplantıya katılmayan milletvekillerine tepki gösterdi.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisi'nin hobi bahçelerine yönelik önerisi görülürken, CHP Grubu, yoklama talep etti.

Yoklama yeter sayısının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Adan, birleşime yarım saat ara verdi.

CHP sıralarından yarım saatlik araya tepki seslerinin yükselmesi üzerine Adan, "Başka çare yok. Sayın Akbaşoğlu, arkadaşlar gelsin. Sayın Günaydın'a dünyayı versem beni incitmez ama bu sorunun muhatabı ben olmayayım" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, konuşmasını sürdürürken AKP sıralarından seslerin yükselmesi üzerine "Yarım saat ara vermeye bizi mecbur bırakan, toplantıya katılmayan milletvekillerini kınıyorum. Burada sizin babanızın çocuğu yok. Geleceksiniz, katılacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

AKP Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile gerginlik yaşayan Adan, Tuğrul'a, "Sen gelir misin buraya. Gel konuş gel. Söz vereyim sana. Gevezelik yapma" sözleriyle seslendi.

Yoklama işleminin tekrarlanması sonrasında ise yeter sayı bulunması üzerine Genel Kurul çalışmalarına devam edildi. Ancak "yoklama krizi" tartışmaları bir süre daha devam etti.

NE OLMUŞTU?

Şubat ayında da TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama kağıdı gönderen ancak Genel Kurul salonunda bulunmayan milletvekillerine "Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.