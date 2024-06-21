MHP'li eski başkanın kardeşinden CHP'li isme silahlı saldırı

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bahadır, ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı.

31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır önce darp edildikten sonra silahlı saldırıya uğradı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bahadır'a akşam saatlerinde kızının yanında silahlı saldırı düzenleyen kişilerin Pınarbaşı'nın eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler olduğu iddia edildi.



Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edilmiş, ilçede seçim kurulu kararına göre 2 Haziran'da tekrar sandık kurulmuştu.

Yenilenen seçim sonrası CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin 783 oy, MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 6 bin 494 oy almıştı.

Şerafettin Bahadır'ın, seçim sonrası oynadığı "Topal" adı verilen oyun havası, Menduh Uzunluoğlu’na gönderme olarak yorumlanmıştı.

AĞIR YARALANDI

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, silahlı saldırıya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Genç, şunları söyledi:

"Bu akşam Pınarbaşı'da parti üyemiz Sayın Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. Sayın Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır'a acil şifalar diliyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanıp adalet önüne çıkarılması için tüm çabalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

SALDIRAN KİŞİ GÖZALTINDA

CHP üyesi Şerafettin Bahadır’a Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde silahla saldıran kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bahadır’ın yakınları, “2 aydır tehdit ediyorlar. Hepsi kayıtlı. Bunlar tetikçi” dedi. Bir başka yakını ise azmettiricinin belli olduğunu öne sürdü.