MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı 6 Şubat davasında tutuklandı

Osmaniye'de 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Bilge Sitesi A Blok'ta 105 kişinin hayatını kaybetmesi ve 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili açılan davanın altıncı duruşması bugün görüldü.

Duruşmada, Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara ve belediye personeli Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verildi.

Kara, tutuklandı.

Davanın diğer sanıkları arasında yer alan ve daha önce tutuklu bulunan Faruk Pilge ile Mustafa İpek, duruşma sonunda tahliye edildi.

DAVA ERTELENDİ

Ancak sanıklardan Haluk K. ve Ayhan G.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bilge Sitesi davasında, Kadir Kara’nın yanı sıra belediye personelleri Hülya İ. ve Mustafa N. de yargılanmaya devam ediyor.

Depremde yıkılan ve can kaybına neden olan binanın inşa sürecindeki ihmallerin yargılandığı dava, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Mahkeme heyeti, tutuklama ve tahliye kararlarının gerekçelerini açıklarken, davanın bir sonraki duruşma 18 Aralık 2024 tarihine ertelendi.





