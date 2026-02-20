MHP'li Feti Yıldız: AİHM kararlarına uymak için rapora gerek yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çözüm süreci komisyonunu ortak raporu tamamlaması ve oy çokluğu ile kabul etmesi ardından gelişmeleri değerlendirdi.

Kayyım düzenlemesinin silah bırakmayla herhangi bir ilgisi olmadığını vurgulayan Yıldız, "Kayyum ve ifade hürriyetiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir" dedi. Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymak için rapora veya yasaya ihtiyaç olmadığını belirtti.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "umut hakkı"ndan yararlanacağı iddialarını da değerlendiren Yıldız, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından yola çıkılarak yapılan ‘Umut Hakkı’ nitelemesi şartlı salıverilme anlamında kullanılıyor. Bu, doğrudan tahliye sağlamadığı gibi, af da değildir. Şartla salıverilmenin bir hak olarak gerçekleşmesi için hükümlünün kanunda belirtilen asgari cezayı çekmesi ve bu süre boyunca iyi halli olması gerekir. Umut Hakkı, otomatik tahliye değildir" dedi.

TBMM’de kurulan çözüm süreci komisyonunun ortak raporunun oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Yıldız, kayyum düzenlemesinin silah bırakmayla bağlantılı olmadığını belirterek, “Kayyum ve ifade hürriyetiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir” dedi.

“BU MHP’NİN RAPORUNA YAKIN”

Raporun MHP’nin arzusunu ne ölçüde yansıttığı sorusuna Yıldız, “Yüzde yüz değil ama herkes ‘Bu, MHP raporu oldu’ diyor. MHP’nin raporuna yakın” yanıtını verdi. Uzun süredir AİHM kararları ve bazı hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunduklarını kaydeden Yıldız, üniter yapı ve anayasal niteliklere ilişkin hassasiyetlerini koruduklarını söyledi.

TEYİT ŞARTI VURGUSU

Yıldız, PKK’nin tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin güvenlik birimlerince teyit edilmesi gerektiğini belirtti. Bu tespitin MİT, Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve emniyet birimleri tarafından yapılacağını, sürecin Milli Güvenlik Kurulu’na taşınabileceğini ifade etti. “PKK feshedilmiştir, silahlar toplatılmıştır” yönünde bir açıklamanın ardından hukuki ve siyasi adımların atılabileceğini dile getirdi.

Örgüt üyelerine ilişkin infaz düzenlemeleri ve “Umut Hakkı” tartışmalarının ise bu teyit sonrasına bırakılması gerektiğini söyledi.

“UMUT HAKKI OTOMATİK TAHLİYE DEĞİL”

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “Umut Hakkı”ndan yararlanacağı iddialarına ilişkin Yıldız, bu kavramın bağımsız bir hak olmadığını, şartlı salıverilmenin başka bir ifadesi olarak kullanıldığını savundu.

''Umut Hakkı’nı anlata anlata dilimde tüy bitti. Umut Hakkı, otomatik tahliye değildir'' diyen Yıldız, şartlı salıverilmenin gerçekleşmesi için hükümlünün kanunda öngörülen asgari süreyi çekmesi ve iyi halli olması gerektiğini belirtti. Mevcut mevzuatta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bazı hükümlülerin şartlı tahliyeden yararlanamadığını hatırlatan Yıldız, bunun için infaz ve Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik gerektiğini ifade etti.

Öcalan’a ilişkin olası bir düzenleme sorusuna ise “Önce bir kanun çıksın. Kanun çıkmadan bir şey diyemem” yanıtını verdi.

AİHM KARARLARI VE KAYYUMLAR

Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak için yeni bir rapora ya da yasaya ihtiyaç olmadığını belirterek, “Bazı şeylerde yasaya da gerek yok” dedi. Kayyum düzenlemesinin silah bırakma süreciyle bağlantılı olmadığını, bu konuda adım atılabileceğini söyledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına” sözlerine de değinen Yıldız, Öcalan’a ilişkin düzenlemelerin teyide bağlı olduğunu, diğer bazı başlıkların ise bu şartı gerektirmediğini dile getirdi.

“TARİHİ BİR BAŞLANGIÇ”

Muhalefetin demokratikleşme başlığındaki önerilerinin rapora yansıdığını savunan Yıldız, süreci “kardeşliğe hizmet eden ve barışı güçlendiren tarihi bir belge” olarak nitelendirdi.

Ramazan sonrası Meclis’in çalışmalara başlayabileceğini belirten Yıldız, tatile girilmeden önce gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

25 yıl önce şehit ailelerinin avukatlığını yaptığı hatırlatılan Yıldız, Öcalan’la görüşmesine ilişkin soruya ise “Ziyarete gitmedim, beyanını almaya gittim. Ancak söz konusu vatan olunca her şeyi yaparız” yanıtını verdi.