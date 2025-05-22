MHP'li Feti Yıldız: Benim KHK ile ilgili bir açıklamam olmamıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen infaz düzenlemesinin KHK mağdurlarını da kapsaması gerektiği yönünde bir söylemi olmadığını duyurdu.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü de ilgili haberiyle ilgili düzeltme yaptı.

Feti Yıldız, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim, KHK ile ilgili herhangi bir kişi ve mecraya beyanım veya açıklamam olmamıştır. Bilerek yapılan yalan haberin hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Alıntı yapılan gazeteci yalan haberi özür dileyerek düzeltmiştir. Ortada tipik bir dezenformasyon örneği vardır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Benim ,

KHK ile ilgili herhangi bir kişi ve mecraya beyanım veya açıklamam olmamıştır.

Bilerek yapılan yalan haberin hesabı hukuk önünde sorulacaktır .

Alıntı yapılan gazeteci yalan haberi özür dileyerek düzeltmiştir.

Ortada tipik bir dezenformasyon örneği vardır.

Kamuoyuna… — Feti Yıldız (@YildizFeti) May 22, 2025

HİLAL KÖYLÜ DE DÜZELTME YAYIMLADI

Hilal Köylü de "Feti Yıldız'ın KHK mağdurlarıyla ilgili herhangi bir açıklaması olmadı. Feti Bey'le ilgisi olmayan cümleler teknik bir sıkıntıdan ötürü onunmuş gibi yansıdı. Lütfen röportajın bu halini dikkate alınız!" diyerek haberiyle ilgili düzeltme yayımladı.

MHP'li Feti Yıldız herkesin merakla beklediği infaz düzenlemesinin prensipleri hakkında net mesaj veriyor: İnfazda eşitlik.

Yıldız'ın yeni anayasa mesajı da çok dikkat çekici.

Feti Yıldız'ın KHK mağdurlarıyla ilgili herhangi bir açıklaması olmadı.

Feti Bey'le ilgisi olmayan… https://t.co/K3QpcjGzD4 — Hilal Köylü (@hilalkoylu) May 22, 2025

Öte yandan infaz düzenlemesinin bayramdan önce TBMM'ye sunulması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

MHP'li Feti Yıldız, Serbestiyet'e konuşmuştu. Söz konusu haberde Yıldız'ın "KHK mağdurlarını da kapsamalı. İnfaz eşitliği sağlayacak kanun yapılmalı" dediği aktarılmıştı.